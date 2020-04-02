دراسة جديدة تكشف مفاجآت عن أعراض "كورونا".. قد تنقذ الآلاف

كشفت دراسة وصفية حديثة، أجراها عدد من الأطباء والخبراء في منطقة ووهان الصينية، معقل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن أعراض أصابت الجهاز الهضمي لدى حوالي نصف من أصيبوا بالفيروس.





الدراسة التي نشرها موقع "Daily Health Post" أجريت على 204 مرضى من الذين أصيبوا بالفيروس، وكشفت عن وجود أعراض مبكرة للمصابين، حيث عانى نصفهم أعراضًا في الجهاز الهضمي قبل التنفسي، لافتة إلى أن هذا قد يعتبر مؤشرًا على التشخيص المبكر للمرض.





وأوضحت، أن 29.3% من المصابين عانوا من الإسهال، و83.8% عانوا من فقدان الشهية، و0.8% عانوا من القيء، بينما عانى 0.4% منهم من آلام في البطن، مؤكدة على أنه يجب على الأطباء أن يضعوا في اعتبارهم أن أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، ربما تكون أحد الأعراض المبكرة للإصابة بالفيروس.





وحذر الأطباء من الاكتفاء بالتشخيص الأولى للجهاز التنفسي، حيث أنه قد يفوت فرصة التشخيص المبكر للمرض قبل أن يمتد إلى الرئتين، أو ربما لا يمتد لها إلا في وقت متأخر.





وضع انتشار كورونا في العالم