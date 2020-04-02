بعد فرض حظر التجول.. هيفاء وهبي"بسستم حياتي على قعدة البيت"

ذكرت الفنانة هيفاء وهبي شعورها تجاه البقاء في المنزل في ظل هذه الأيام التي يتضطر فيها جميع الشعوب إلى الجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا، وقالت أنها تأقلمت مع هذه الحياة الجديدة لأنها تعلم أن هذا الوضع سيبقا مدة طويلة،وذالك من خلال مكالمة هاتفية مع "ET" بالعربي.وعن شعور" وهبي" بالملل قالت "لا ما زهقت كتير يعني شوي..بلشت سستم نهاري"،وتراعي هيفاء وهبي دائما مشاركة جمهورها بأحدث جلسات تصويرها في المنزل عند ممارسة الرياضة أو عندما تقدم أكلة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يفعل جميع الفنانين ذالك لقضاء وقتهم في المنزل مع جمهورهم بشكل مسلي وتشجيعهم على البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا".وتشارك النجمة هيفاء وهبي في بطولة مسلسل "أسود فاتح" مع الفنان صبري فوازومعهم عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وهو تأليف أمين جمال وإخراج كمال العدل.يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسبل "لعنة كارما"، والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم فارس رحومة وزكي فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان وأيضا ظهورها كا ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.