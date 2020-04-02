كورونا يعطل تجديد ميسي مع برشلونة

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:37 ص
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي

عصفت أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد، بمستقبل نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي مع الفريق.

وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الكتالوني في صيف العام المقبل 2021، ويتواجد شرطاً جزائياً في عقده مع برشلونة يتيح له مغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري دون مقابل.


ووفقاً لما ورد عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من برشلونة، فإن تأجيل النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا، أدى إلى التأخر في فتح ملف التفاوض مع ميسي.


وأوضحت الصحيفة، أن الرغبة الأولى لميسي هي البقاء في برشلونة حتى الإعتزال، ولا يرغب في ترك الفريق.


ونتج تأجيل المفاوضات عن العزل الإجباري لجميع المسؤولين في برشلونة، بسبب تفشي فيروس كورونا في إسبانيا.

وأكدت الموندو، أن مسؤولي النادي الكتالوني واثقون من حسم ملف تجديد ميسي، حيث قد يتأجل الحديث حول التجديد في وقت لاحق.


يذكر أن الإتفاق بين برشلونة وليونيل ميسي على التجديد كان مقرراً قبل شهر يونيو المقبل، إلا أن الأمر قد يتأجل بعض الشئ، لحين عودة الحياة لطبيعتها في إسبانيا، لحين إنتهاء الأزمة.

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