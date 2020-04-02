أحمد آدم عن مسرح مصر: كلهم صحابي بس حرقوا نفسهم

قال الفنان أحمد آدم: إن على علاقة وطيدة بممثلي مسرح مصر، موضحًا "كلهم صحابي مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وأوس أوس، قلتلتهم الكلام ده إني خايف عليهم، إن كل أسبوع يبقى فيه مسرحية".









وأضاف "آدم"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن استمرار العروض كل أسبوع لم يكن في مصلحة الفرقة قائلًا: "ما أنت كده بتحرق نفسك، وهتكرر نفسكِ، ممكن أضحك على مشاهد كتير، ودمهم خفيف، عمومًا كانت عبقرية منهم إنهم يعملوا الحاجة دي، لأن التكرار الكتير هيحرقهم".