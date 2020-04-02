"عيد ميلاد مميز في الحظر".. تعرف على رسالة أحمد جمال في عيد ميلاده





وأضاف أخرون: " أنت قدوتنا وفعلا قدوه حسنه ..كل سنه وانت سلطان قلوبنا..كل سنه وانت معاناوعلى حبك متجمعين..كل سنه وانت دايما ف قلوبناوصوتك مفرحناوداخل ف كل تفصيله ف حياتنا..عقبال سنين كتير وانت سلطان قلبنا"، وكتب آخر:"كل سنه وانت طيب يا جيمى واعقبال مليون سنه وانت بخير وانشاء الله السنه دى تعدى على خير تبقى كلها خير وسعادة عليك..⁩وعايزين بقى الالبوم الجديد"، وقال آخر:"كل سنة وانت طيب.. ربنا يديم عليك جمهورك وتبقي سنة سعيدة عليك وتحقق نجاح اكتر من السنة اللي قبلها".

نشر الفنان أحمد جمال، صورة شخصية له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر من خلالها بصورة قديمه له وهو يرتدي جاكت "أخضر".وعلق جمال على الصورة قائلاً:2/4/2020 النهاردة عيد ميلادي.. سنة جديدة ليا ببتديها معاكم وانا بقول الحمد لله على نعم كتير حواليا أولها محبتكم ليا ..يمكن السنة دي مختلفة شوية عشان الظروف اللي العالم كله بيمر بيها بسبب ڤيروس كورونا لكن خلينا دايماً نبص للجانب الإيجابي من أي أزمة بتحصلنا ونقول انه يمكن ده خير من ربنا و اكيد ربنا ما بيختارش غير الخير لينا و عموماً انا متفائل جداً وبرده مبسوط انه عيد ميلاد مميز ومختلف واحنا كلنا في الحظر..كل سنة وانتوا اغلى جمهور..وكل سنة وانا طيب".وحاز المنشور على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"كل سنة وانت بالف خير وصحه وسعادة دائما مبتسما حين تطل على جمهورك فأنت شخص اجتمعنا على حبك لنقاء قلبك ادعوا الله أن يتحقق ماتتمناه" ، وعلق معجب آخر قائلاً:"‏‎جيموو...عرفناك واحنا أطفال بنكبر وبتكبر معانا ٧ سنين من العظمه والسلطنة.