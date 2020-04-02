"الغرف السياحية" تزف بشرى سارة للراغبين في العمرة

قال ناصر ترك، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جزءًا من أموال الراغبين في العمرة التابع لغرفة السياحة عاد إليهم، ولكن لم يستردوا الجزء الخاص بشركات السياحة والطيران حتى الآن.





وأكد "ترك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أموال الراغبين في العمرة مضمونة ومتواجدة لدى شركات الطيران، لافتًا إلى أن الطيران يمثل من 40 إلى 60% من حجم هذه الأموال.





وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن السعودية لم ترسل جزء الأموال الخاص بها حتى الآن، ولكنها وزارة السياحة طالبت الحج السعودية برد أموال الراغبين في العمرة، متابعًا: "العميل فلوسه مضمونة بنسبة 100%، ولن يتم خصم جنيه واحد".





وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية، أعلنت عدم قبول أي طلب لحجوزات مجموعات العمرة حتى نهاية مايو المقبل، وذلك في ظل تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، وما يشكله من خطورة تستهدف بشكل أكثر التجمعات البشرية.





وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيانها، إنها ستتيح استرداد ثمن التذاكر المحددة لمجموعات العمرة وذلك حتي نهاية شهر مايو 2020 بدون رسوم إلغاء، كما تتيح تغيير خط السير إلي أي محطة أخري حسب طلب الراكب لمرة واحدة فقط وبدون رسوم مع حصوله علي فرق السعر إن وجد، مؤكدة أن شروط قبول أو رفض طلبات العمرة تخضع للتغير وفقًا للمستجدات والأوضاع.





وعلقت السعودية في 18 مارس الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما قررت المملكة في 4 مارس وقف أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.





وتحظر دول العالم التجمعات العامة، لمكافحة الفيروس الذي أصاب، حتى مساء الثلاثاء، 837 ألف شخص في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، وتعافى أكثر من 174 ألفًا، وبين الضحايا 10 حالات وفاة و1563 إصابة بالسعودية.



