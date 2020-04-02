"كلنا لابسين في الكوارنطينا".. أبلة فاهيتا تروج لحلقتها بأغنية مختلفة (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الدمية أبلة فاهيتا فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تناول هذا الفيديو أغنية لها بعنوان "مش طايقين روحنا يارب ألطف بينا" وذلك تضامنا لظروف الحجر المنزلي الذي وضعتنا به كورونا.

ولم تكتب "أبلة فاهيتا" أي شئ على هذا الفيديو.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "الله ايه الجمال ده هونتي علينا ممل قعدة البيت، وأردف أخر عليها قائلا: حلوة قوي يا جميلة انتي بموت فيكي.


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