"بنزل اتمشى مع عائلتي".. محمد جمعة عن قضاء وقته أثناء الحظر

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث الفنان محمد جمعة عن كيفية قضاءه للوقت في ظل الحجرالصحي، وفرض حظر التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد،حيث ذكر أنه كان مفتقدا البقاء مع زوجته وابنه وجاء الحجر الصحي فا استغل هذه الفرصة لقضاء الوقت معهم وذالك عبر لقاءه مع برنامج "the ensider".

وذكر أنه يقوم برياضة المشي مع زوحته وابنه في مكان بجانب منزله في الفترة الصباحية من اليوم قبل وقت حظر التجول، وقال أنه يشاهد المسلسلات والأفلام الجديدة التي تم عرضها، ويتابع ما تقدمه وزارة الثقافة من خلال "الأون لاين" وعبر عن سعادته بما تقدمه من محتوى هادف ومسلي وأن الجمهور كان يفتقد هذا المحتوى.

ويخوض محمد جمعة السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "عجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز،وأيضا في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينيرجي.


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة مشاركته في مسلسل "شبر مية" الذي تم عرضه خلال الأشهر الماضية على قناة " dmc"،وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد السعدني ونجلاء بدر ومراد مكرم وندى موسى وهو تأليف شرف بدرالدين وإخراج طارق رفعت وانتاج شركة سينيرجي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد جمعة لوقاية من فيروس كورونا حجر صحي بوابة الفجر الألكترونية الفجر البقاء في المنزل

أخبار تهمك

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة جديدة تكشف مفاجآت عن أعراض "كورونا".. قد تنقذ الآلاف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب: خطورة كورونا تجاوزت الجماعات الإرهابية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

علي معلول كلمة السر في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل دور نجلاء بدر في مسلسل "شبر مية"

لقطات تجمع نور بمحمد رمضان في مسلسل "البرنس"

شاهد.. محمد رمضان ضد الجاذبية في أغنية إحدى مشروبات الطاقة (صورة)

"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"

هنا الزاهد تحتفل بوصول عدد متابعيها 12 مليون على "إنستجرام"

هنا الزاهد تقدم أولى حلقات برنامجها "هزر فزر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:48 ص

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

08:14 م

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

01:01 ص

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم