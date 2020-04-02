"بنزل اتمشى مع عائلتي".. محمد جمعة عن قضاء وقته أثناء الحظر

تحدث الفنان محمد جمعة عن كيفية قضاءه للوقت في ظل الحجرالصحي، وفرض حظر التجول للوقاية من فيروس كورونا المستجد،حيث ذكر أنه كان مفتقدا البقاء مع زوجته وابنه وجاء الحجر الصحي فا استغل هذه الفرصة لقضاء الوقت معهم وذالك عبر لقاءه مع برنامج "the ensider".وذكر أنه يقوم برياضة المشي مع زوحته وابنه في مكان بجانب منزله في الفترة الصباحية من اليوم قبل وقت حظر التجول، وقال أنه يشاهد المسلسلات والأفلام الجديدة التي تم عرضها، ويتابع ما تقدمه وزارة الثقافة من خلال "الأون لاين" وعبر عن سعادته بما تقدمه من محتوى هادف ومسلي وأن الجمهور كان يفتقد هذا المحتوى.ويخوض محمد جمعة السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "عجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز،وأيضا في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وهو تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينيرجي.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة مشاركته في مسلسل "شبر مية" الذي تم عرضه خلال الأشهر الماضية على قناة " dmc"،وشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد السعدني ونجلاء بدر ومراد مكرم وندى موسى وهو تأليف شرف بدرالدين وإخراج طارق رفعت وانتاج شركة سينيرجي.