تميم يونس يغازل جمهوره بفيديو جديد له عبر 'إنستجرام'

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان تميم يونس فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر "تميم" في هذا الفيديو وهو يغني ويتراقص على أغنية "حبيبي ارجع أنا بناديك".

ولم يكتب "تميم" أي تعليق له على هذا الفيديو.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده والله بصحى من النوم وافتح اشوف فيديوهاتك.

وأردف أخر قائلا: احنا عاوزين جزء ثاني من أغنية سلامونيلا. 

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