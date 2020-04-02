بفستان ذهبي.. نسرين طافش تشع جمالًا وأنوثة بإطلالة مشرقة

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت نسرين مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير واطلت بفستان ذهبي ونسقت معه تسريحة شعر مناسبة ومكياج مميز.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، ونتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنان أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين.

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