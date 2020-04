بفستان ذهبي.. نسرين طافش تشع جمالًا وأنوثة بإطلالة مشرقة

View this post on Instagram

‏كن في الحاضر ، لا تخسر ذاتك في عملية التفكير .. كما أقول : عندما تبكي الأنا على ما خسرته ، تفرح الروح على ما وجدته .. لذا ما يبدو سيىء ظاهرياً ، يكون له مهمة باطنية .. وإلى ذلك الحين .. كن في الآن .. #ايكهارت_تول #ايكارت_تول 💫 #tb