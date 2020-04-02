نجم الأهلي السابق: محدش يزعل من فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:53 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عبد القادر عرابي


تحدث لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد، حول قرار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي، بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.


وقرر أحمد فتحي إنهاء مسيرته مع النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم التجديد مع القلعة الحمراء، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.




وقال إبراهيم سعيد في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن أحمد فتحي تعامل مع النادي الأهلي بصورة إحترافية، وأن رفضه التجديد مع الأهلي لا يقلل من قيمته كلاعب كبير.



وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه على جماهير الأهلي ألا تغضب من فتحي، مشدداً على أن فتحي كان وفياً للقميص الأحمر، ولم يبخل بأي جهد للفريق.






وأتم إبراهيم سعيد، أنه يتمنى كل التوفيق لفتحي في خطوته المستقبلية.



وكان فتحي قد أمهل الأهلي 48 ساعة للرد على عرض لجنة التخطيط بالأهلي، قبل أن يعلن رفضه التجديد، وبالتالي تمنى نادي الأهلي التوفيق له مستقبلاً.

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