الكشف عن موعد عودة سعد سمير للملاعب

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:55 ص
سعد سمير
سعد سمير
محمد جمال


كشف سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التى عانى منها خلال الأشهر الماضية والتى كانت قطع فى وتر أكيلس وأبعدته عن الفريق. 

وأكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قطعت شوطا طويلا في البرنامج التأهيلي بعد الخضوع للجراحة في ألمانيا، والبرنامج التأهيلي يسير بشكل ناجح حتى الآن"

وتابع: "إذا استمرت الأمور كما هي مخطط لها فمن المقرر عودتي للمشاركة في للتدريبات عقب 60 يوما من الآن، فأنا الآن ورغم تعليق النشاط، أقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية"

وأتم: "عانيت من سوء حظ غريب بإصابتين متتاليتين، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء أرجع من جديد لمشاركة الفريق في حصد البطولات"

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