الكشف عن موعد عودة سعد سمير للملاعب









كشف سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التى عانى منها خلال الأشهر الماضية والتى كانت قطع فى وتر أكيلس وأبعدته عن الفريق.





وأكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قطعت شوطا طويلا في البرنامج التأهيلي بعد الخضوع للجراحة في ألمانيا، والبرنامج التأهيلي يسير بشكل ناجح حتى الآن"





وتابع: "إذا استمرت الأمور كما هي مخطط لها فمن المقرر عودتي للمشاركة في للتدريبات عقب 60 يوما من الآن، فأنا الآن ورغم تعليق النشاط، أقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية"



