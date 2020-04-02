حسن الشافعي: لو القعدة طولت أكتر من كدة ... الموضوع هيبقا خطر (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان حسن الشافعي فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر "الشافعي" في هذا الفيديو عازفا على البيانو، ويمزح مع جمهوره في مقارنة بين عيد ميلاده قبل وأثناء 2020.

وكتب ''الشافعي" على هذا الفيديو قائلا: "لو القعدة في البيت طولت أكتر من كدة الموضوع هيبقا خطر".

وتابع "الشافعي" قائلا: "خليك في البيت".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: اه والله عندك حق الموضوع خطر جدا ربنا يستر علينا فعلا زهقنا يارب الحظر ده يتفك.

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