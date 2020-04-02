سعد سمير: محمد صلاح لا ينال المعاملة التى يستحقها









تحدث سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي وعن المعاملة الذى يستحقها نجم الريدز.





وقال سعد سمير، إن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لا ينال المعاملة التي يستحقها





وأكد سعد سمير خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح نجم كبير ووجهة مشرفة لنا في الخارج والجميع في العالم يتعاملون معه كونه عالمي باستثناء نحن، تشعر أن المصريين ما زالوا لا يدركون نجومية صلاح التي وصل لها"





وتابع: "نتعامل في مصر مع محمد صلاح بشكل جيد ولكن لا نعامله كما يستحق فهو نجم كبير"



