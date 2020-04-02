شيرين تتصدر تويتر بسبب أغنيتها الجديدة

Advertisements

تصدرت الفنانة شرين عبد الوهاب تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وذلك بعد إعلانها عن مدي حبها لجمهورها وأنها سوف تعرض أغنيتها الجديدة أول أبريل 2020.





وغردت "شيرين" عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".





وعبرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الشديدة بحب جمهورها لها وسؤالهم الدائم عنها خلال الفترة الماضية بعدما أغلقت كل حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي







يذكر أن شرين قد طرحت آخر ألبومها في السوق بعنوان "نساي" وحقق نجاحًا كبيرًا.

