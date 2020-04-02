الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
الخميس 02/أبريل/2020 - 08:15 ص
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأصاد الجوية، نشرة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالآتي:
القاهرة الكبرى
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات
يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إننا شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 5-6 درجات، وصاحب هذا الارتفاع نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.
وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اعتبارًا من اليوم تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ 24 درجة مئوية على القاهرة، مع هدوء تام في سرعات الرياح على جميع الأنحاء، وتختفي تمامًا الرمال والأتربة، وتعود الملاحة البحرية لطبيعية والبحرين مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.
أمطار خفيفة
ونوهت بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل للقاهرة.
ارتفاع في درجات حرارة الخميس
وتابعت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل لـ 26 درجة على القاهرة غدًا، ثم 28 درجة بعد غد.
تحذير من تخفيف الملابس
وحذرت إيمان شاكر، المواطنين من تخفيف الملابس مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للإصابة بنزلات البرد، حيث أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، وأن يقوموا بتخفيف الملابس تدريجيًا، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول.
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