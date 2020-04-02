الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:15 ص
الطقس
الطقس
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأصاد الجوية، نشرة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي: 

القاهرة الكبرى
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات

يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إننا شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 5-6 درجات، وصاحب هذا الارتفاع نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية. 

وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه اعتبارًا من اليوم تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ 24 درجة مئوية على القاهرة، مع هدوء تام في سرعات الرياح على جميع الأنحاء، وتختفي تمامًا الرمال والأتربة، وتعود الملاحة البحرية لطبيعية والبحرين مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.

أمطار خفيفة

ونوهت بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل للقاهرة.

ارتفاع في درجات حرارة الخميس

وتابعت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الغد هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل لـ 26 درجة على القاهرة غدًا، ثم 28 درجة بعد غد.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذرت إيمان شاكر، المواطنين من تخفيف الملابس مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للإصابة بنزلات البرد، حيث أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، وأن يقوموا بتخفيف الملابس تدريجيًا، ومتابعة النشرات الجوية أولا بأول.
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياح معتدلة درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. حاوي الزمالك معروض على الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

من بينهم نجم الزمالك.. 5 بدلاء على رأس أولويات الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

منذ ساعة الا ربع

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ يوم

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 22 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

03:21 ص

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم