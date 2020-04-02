الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأصاد الجوية، نشرة لحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد

طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



