إيمي طلعت زكريا تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وقد ظهرت "إيمي" في هذه الصورة برفقة أصدقائها مصففة شعرها بطريقة جذابة، مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها.وعلق أحدى المتابعين عليها قائلا: الجميلة القمر بموت فيكي ووحشتينا خالص ربنا يحميكي يارب ويحفظك.يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "إيمي طلعت زكريا"، في مسلسل "بت القبايل'' الذي يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج "حسني صالح".