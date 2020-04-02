وزير السياحة والآثار يزف بشرى سارة بشأن موعد انتهاء كورونا

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن الجميع يشهد بالإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "سنعلن مصر خالية من فيروس كورونا في أقرب وقت".





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل الدول علقت على إضاءة الهرم الأكبر، موضحًا أنه وجه رسالة شكر للأطباء وأطقم التمريض من خلال الهرم الأكبر.





وأشار إلى أن مصر اتخذت إجراءات وقائية ضدر فيروس كورونا جعل قطاع السياحة يخسر مليارات، معلقًا: "خسرنا مليارات الدولارات، ولكن ده مش مهم في ظل حماية صحة المواطنين".





واستكمل وزير السياحة، "نقوم بتعقيم مصر بالكامل، وقادرون على تخليص الدولة منه"، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها مصر في مواجهة الفيروس ستجعلها وجهة السائحين بعد مرور أزمة كورونا، خاصة وأن جوها صحي.





خروج 22 حالة من مستشفى العزل



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

ارتفاع حالات من تحولت نتائج عيناتهم لسلبية إلى 221 حالة



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ179 متعافيًا.

إصابة 69 حالة



وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.





وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين في مصر 779



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



تحليل الوضع الوبائي



