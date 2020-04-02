علي معلول كلمة السر في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي









أعلن النادي الأهلي رسمياً رحيل قائده أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد خلاف على تجديد الجوكر تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين.





كواليس رحيل أحمد فتحى عن الأهلي





وكشف نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر كواليس رحيل قائد الفراعنة بسبب مماطلة الأخير في تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء ولم يكن صريحا من البداية مثل شريف إكرامى فى إعلان رغبته الرحيل.





وأشار نادر شوقى إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استجابت إلى ما يقرب من 95% من طلبات أحمد فتحي حيث طلب الجوكر الحصول على مبلغ 12 مليون فى الموسم وهو أعلى مبلغ ممكن يحصل عليه لاعب فى الفريق الأحمر.





وتابع نادر شوقي في تصريحات صحفية أن أحمد فتحي طلب الحصول على مليون دولار أسوة بزميله علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مما دفع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لرفض طلبات الجوكر.





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