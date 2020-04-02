مكمل معانا ليوم الدين.. تصريح صادم لاستشاري مناعة بشأن كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: إن كل الدول تسعى حاليًا لمنع تطور فيروس كورونا.





وتابع "الأنصار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "فيروس كورونا دخل حياتنا في 2020 ومكمل معانا ليوم الدين، ولن ينتهي"، مستكملًا: "وجوده معانا في اللي جاي من عمرنا هيكون وجود ضعيف مش زي ما هو دلوقتي، الظهور الأول للفيروس يكون جائح وشرس".





ولفت إلى أننا بالفعل نعيش مع سلالات أخرى من فيروس كورونا منذ زمن، معلقًا: "عندنا 4 أنواع من هذا الفيروس عايشين معانا وبيعملونا دور برد أو تقلبات في الجهاز الهضمي وعايشين معاهم عادي".





وعن تطعيم الدرن، أوضح استشاري المناعة، أن الأصل والأساس لتطعيم الدرن هو تنشيط المناعة، موضحًا أن تطعيم الدرن منشط جيد للخلايا، معلقًا: "أن تطعيم الدرن منشط جيد للمناعة، وليس تطعيما ضد فيروس كورونا".





خروج 22 حالة من مستشفى العزل



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

ارتفاع حالات من تحولت نتائج عيناتهم لسلبية إلى 221 حالة



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ179 متعافيًا.

إصابة 69 حالة



وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.





وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين في مصر 779



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



تحليل الوضع الوبائي



