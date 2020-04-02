عقوبات رادعة تنتظر من يخالف إجراءات مكافحة كورونا.. تعرف عليها

كشف مصدر قضائي، عن العقوبة التي تنتظر المخالفين لقرارات الدولة وإجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سواء في مسألة العزل، أو تعمد إخفاء المرض، والتهرب من التحاليل والكشف.





وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه بعد نشر قرار وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، فإن من يخالف قرارات مؤسسات الدولة يتعرض للحبس لمدة شهرين وفقا لقانون العقوبات.





وشدد على أنه يتم تطبيق أحكام قانون العقوبات على من يخالف إجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





يُذكر أن وزارة الصحة والسكان، أدرجت فيروس كورونا المستجد ضمن قائمة تضم الحمى الصفراء، والتيفوس، والجمرة الخبيثة، والطاعون.





يُذكر أن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان في الصين، ثم انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 931 ألف شخص، وتوفي بسببه نحو 47 ألف شخص، وتعافى منه حوالي 194 ألف شخص.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



