خالد أنور يوجه رسالة تهنئة لـ"جومانا مراد" بعيد ميلادها

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وجه النجم الشاب خالد أنور رسالة تهنئة ل "جومانا مراد " بعيد ميلادها حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام"



وعلق أنور قائلا : كل سنة وانتي طيبة يا جومانا



لاقت الصورة التفاعل من قبل الكثير من متابعيه وردت عليه جومانا معلقة وانت طيب يا روحي



ومن ناحية أخرى شارك "أنور"في مسلسل"عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، والذي تعد أبرز أعمال"أنور" ، تضيف لمسيرته المهنية، وجسد "أنور"شخصية"زيزو".





تدور أحداث مسلسل"عوالم خفية" حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه.



والمسلسل من بطولة عادل إمام، بشرى، رانيا فريد شوقي، خالد أنور، وإخراج وإنتاج رامي إمام، وتأليف الثلاثي الشاب محمد محرز وأمين جمال ومحمود حمدان، وعُرض في رمضان 2018.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد انور، مشاركته في فيلم" شريط6"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد خالد صالح، نانسي صلاح، وائل عبد العزيز، محمد علي رزق، تأليف محمود حمدان .

