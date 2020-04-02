هنادي مهنا تكشف لجمهورها دورها في مسلسل "دهب عيرة"

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
هنادي مهني تكشف لجمهورها "عن دورها في دهب عيرة"

نشرت الفنانة هنادي مهني صورة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهرت "هنادي" في الصورة بشخصية "سارة" وذلك حسب دورها في مسلسل دهب عيرة الذي سيعرض في رمضان 2020.

وعلقت "مهني" علي الصورة قائلة" انشاء الله انتظرو سارة فى دهب عيرة، معلنة بذلك عن دورها في هذا المسلسل

تبادل جمهور"هنادي" معها التعليقات بكل حب قائلين " منتظرينك، بالتوفيق يا قمر، باين الدور تحفة، ربنا يسهل الخال ويعدي الأيام دي علي خير"

يذكر أن مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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