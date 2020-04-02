تشكيل ريال مدريد في حال ضم ساديو ماني

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:55 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وضعت النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي ضمن أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم المرينجي بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الاسباني.

ونجح الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في التألق مع الريدز خلال الفترة الماضية حيث فاز مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلي فوزه بالحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيلة نادي ريال مدريد في حال التعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني:

حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، سيرجو راموس، فاران، كاربخال.

خط الوسط: كاسميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ساديو ماني، ايدين هازارد، كريم بنزيما.

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