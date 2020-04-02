عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)
الخميس 02/أبريل/2020 - 01:48 ص
الفجر الفني
تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلوانزا.
وتدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مستشفى العزل حول إصابته بفيروس كورونا المستنجد كوفيد 19".
جدير بالذكر منصور الجمال هو شقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.
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