عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلوانزا.









وتدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مستشفى العزل حول إصابته بفيروس كورونا المستنجد كوفيد 19".

جدير بالذكر منصور الجمال هو شقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.







