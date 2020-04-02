صراع ناري بين الأهلي والزمالك على نجم براميدز

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:16 ص
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية عن دخول الزمالك فى صراع ناري وقوي مع غريمه التقليدي الأهلي من أجل ضم أحد نجوم براميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية رغبة الزمالك في التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن براميدز من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للقلعة البيضاء، حيث لا يوجد بها إلا حازم إمام بالإضافة إلى الناشئ أحمد عيد وذلك بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي براميدز تلقوا عرضًا  من الأهلي للدخول في صفقات تبادلية من أجل ضم رجب بكار للمارد الأحمر مقابل حصول براميدز على خدمات أحمد فتحي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن رجب بكار كان قد كشف أنه كان قريبًا من الزمالك أثناء تواجده في صفوف سموحة إلا أن المدير الفني للفريق في ذاك الوقت رفض رحيله.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رجب بكار انضم إلى براميدز قبل موسمين قادمًا من سموحة مقابل مليون دولار.

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