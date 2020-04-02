محمد رمضان يتصدر قائمة تريند "يوتيوب"

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تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ذلك بعدما اقتراب أغنية تتر مسلسل "البرنس" لتخطي حاجز ال3 مليون مشاهدة.



واحتفل رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: أكبر عدد مشاهدة لقناة فنان في الوطن العربي ٢مليار و٦٠٠مليون مشاهدة بفضل الله ثم الجمهور الكبير الغالي.



ويعكف رمضان على التحضير لمسلسل رمضاني بعنوان البرنس، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، جورى بكر، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.