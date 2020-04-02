في عيد ميلاه ..تعرف كيف أستغل أحمد جمال اسمه وهو صغير

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


قال الفنان أحمد جمال، في لقاء خاص له، أن جده "بدر" كان يحب الرئيس جمال عبد الناصر كثيراً، فسمى إبنه على أسمه جمال عبد الناصر، إسم مركب.

وأستكمل حديثه قائلاً:" كان هذا الأسم يُميزني في المدرسة، وكانوا يقولوا لي يا "جيمي" أو يا "عبد الناصر" ، وكان عندما يريد أن يعاقبني مُدرس كنت أقول له "هجيبلك بابا" .

يذكر أن اليوم الموافق 2/4، عيد ميلاد الفنان أحمد جمال، الذي كانت بدايته الحقيقة من برنامج "أرب أيدول" ، وعرفه الكثير وأحبه، وترك علامة في قلوبهم وعقولهم، ولقبوه بلقب "السلطان" ، بسبب إحساسه العالي الذي جعلهم يبكوا كثيراً آثناء غنائه.

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