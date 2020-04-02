في عيد ميلاه ..تعرف كيف أستغل أحمد جمال اسمه وهو صغير

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قال الفنان أحمد جمال، في لقاء خاص له، أن جده "بدر" كان يحب الرئيس جمال عبد الناصر كثيراً، فسمى إبنه على أسمه جمال عبد الناصر، إسم مركب.



وأستكمل حديثه قائلاً:" كان هذا الأسم يُميزني في المدرسة، وكانوا يقولوا لي يا "جيمي" أو يا "عبد الناصر" ، وكان عندما يريد أن يعاقبني مُدرس كنت أقول له "هجيبلك بابا" .



يذكر أن اليوم الموافق 2/4، عيد ميلاد الفنان أحمد جمال، الذي كانت بدايته الحقيقة من برنامج "أرب أيدول" ، وعرفه الكثير وأحبه، وترك علامة في قلوبهم وعقولهم، ولقبوه بلقب "السلطان" ، بسبب إحساسه العالي الذي جعلهم يبكوا كثيراً آثناء غنائه.