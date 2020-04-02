"الكهرباء" توضح آليات دفع الفواتير إلكترونيا (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:20 ص
أيمن حمزة
أيمن حمزة
مروة عبدالعزيز
كشف أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن الآليات الجديدة، لدفع فواتير الكهرباء إلكترونيا، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز" الأربعاء، أنه بخصوص نظام دفع فواتير الكهرباء يوجد رقم كودي على الفاتورة تحت اسم "كود السداد الإلكتروني"، ومن خلال هذا الكود يمكن الدخول خلاله على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوي الجمهورية للسداد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "يمكن السداد أيضا عن طريق شركات المحمول، أو ماكينات الصرف الألي، ومن خلال هذا الكود يمكن الاستعلام عن الفاتورة أو دفعها".

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

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