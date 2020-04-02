لدوره الرائد في مجال الفن.. نضال الشافعي يحصل على الدكتوراة الفخرية

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حصل الفنان نضال الشافعي على الدكتوراة الفخرية في مجال الفن من أكاديمية لندن بإنجلترا، وذلك بعد ترشيحه من منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان له من قبل الدكتورة مروة صالح مديرة فرع المنظمة بالقاهرة، وذلك لدوره الرائد في مجال الفن ورسالته السامية من أجل السلام والمحبة بين الشعوب، ولدوره كمنسق للجنة الفنية.



يشار إلى أن نضال الشافعي انضم لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من بطولة أحمد عز، نضال الشافعي، هند صبرى، هشام سليم وصلاح عبدالله و محمود البزاوى وخالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

كما يذكر أن آخر أعمال نضال الشافعى مسلسل "قيد عائلى" وشارك فى بطولته ميرفت أمين، صلاح عبد اللع، عزت العلايلى، وأخرون، إخراج تامر حمزة، كما ينتظر الشافعى عرض مسلسل "السر" ، مع النجم حسين فهمى وريم البارودى، إخراج محمد حمدى .

نضال الشافعي:

ممثل مصري وهو أحد خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج دفعة 1999 كما تلقى دورة بستوديو مركز الإبداع على يد المخرج المسرحي خالد جلال بدأ حياته الفنية على المسرح حيث شارك بالتمثيل في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة مسرح الدولة ومن أهم أعماله محاكمة غانم سعيد، المجند 311، ومسافر ليل إلى جانب الكثير من العروض الأخرى.

أول ظهور سينمائي له كان عام 2005 في فيلم ملاكي إسكندرية مع غادة عادل وأحمد عز ومن إخراج ساندرا نشأت.

ولكن انطلاقته الحقيقية كانت عام 2006 من خلال مسلسل سيت كوم تامر وشوقية حيث جسد دور سيد أخو شوقية، ثم بعد ذلك قدم العديد من الأدوار المميزة سواء في السينما أو الدراما.

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