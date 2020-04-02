في عيد ميلاده.. تعرف على مواصفات فتاة أحلام أحمد جمال

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:32 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
نادين نجدي
قال الفنان أحمد جمال، في لقاء سابق إن مواصفات فتاة أحلامه، التي يبحث عنها أن تكون على قدر كبير من العقلانية موضحًا "أريدها عاقلة، وذكية وأهم شئ تكون مبتسمة وتضحك، وتكون لطيفة".

أما عن جنسيتها فقال:"الموضوع ليس موضوع جنسية، لأنني مررت بتجربتين، الأولى كانت مصرية، ولا أحتسبها تجربة، أما الثانية فكانت بنت غير مصرية".


يذكر أن اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد جمال، الذي كانت بدايته الحقيقة في الموسم الثاني من برنامج "أرب أيدول" ، ووصل للمرحلة النهائية، وأحبه الناس كثيراً.


يشار أن آخر أعمال جمال، أغنية "كل سنة وأنت طيب" ، التي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وهي من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وقام بتصويرها فيديو كليب، وطرحها على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعلى جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وحققت نجاحات كبيرة حتى الآن.

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