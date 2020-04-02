رجب بكار يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:44 ص
رجب بكار
رجب بكار
علي خلاف


تحدث تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن مفاوضات القطبين الأهلي والزمالك مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رجب بكار يرفض الزمالك 

وذكرت تقارير صحفية رفض رجب، بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، محاولات إدارة نادى الزمالك بالحصول على توقيعه فى الساعات الماضية رغبة منه في ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأوضح المصادر أن هناك رغبة من جانب رجب بكار بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في الصيف وأن ظهير بيراميدز ينتظر عرض رسمي من إدراة الفريق الأحمر من أجل حسم مسألة الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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