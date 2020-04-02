رجب بكار يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي









تحدث تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن مفاوضات القطبين الأهلي والزمالك مع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





رجب بكار يرفض الزمالك





وذكرت تقارير صحفية رفض رجب، بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، محاولات إدارة نادى الزمالك بالحصول على توقيعه فى الساعات الماضية رغبة منه في ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



