عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:45 ص
تركي آل
تركي آل
محمد الصو
حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الشيخ، على تلقيه اتصال من جانب محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل توضيح وجهة نظره، ملمحًا إلى أنه سيعمل لجلب صفقة نارية للمارد الأحمر.

وكتب آل الشيخ منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "انتو عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت، لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها".

وأشار: "وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان، اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة، دنا العند بيقولي يا بابا".

وأعلن أحمد فتحي نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن رحيله نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع المارد الأحمر، بسبب الاختلاف المادي ورغبته في خوض تجربة جديدة.

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