عاجل.. إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا.

وكشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن وزارة الصحة أعلنت إصابة "ليتسمان"، وأنه وزوجته يخضعان للعلاج،

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، وصل إلى الإصابات 5358، بينها 94 حالة خطيرة، وقد دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العزل الصحي بشكل طوعي ولفترة مؤقتة يوم الإثنين الماضي بعد الإعلان عن إصابة مستشارته "رفيكا بالوخ"، بفيروس كورونا.

وخضع نتنياهو فحوصات بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد إثر إصابة مستشارته بالفيروس.





ونقلت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي النقاب عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إصابة زوج مستشارته للشؤون الدينية بوباء كورونا.





وذكرت المصادر، أن المستشارة كانت مع نتنياهو الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها مساء اليوم.





ونشرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس مدينة أراد الواقعة بصحراء النقب جنوب إسرائيل، "نيسان بن حيمو" أصيب بفيروس كورونا المميت اليوم الجمعة، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 أيام.





وأوضحت الصحيفة أنه التزم بالحجر الصحي واجرى الفحوصات الطبية اللازمة والتي كشفت نتائجها اليوم الجمعة أنها نتائج إيجابية وأنه حامل للفيروس المميت، رغم أنه لم يشعر بأى عرض من أعراض الفيروس، مشيرة إلى أن مساعده الخاص أصيب بالفيروس كذلك لربما انتقل الفيروس من حيمو اليه .





وتقدر الصحة الإسرائيلية أن هناك ما بين عشرة آلاف حتى 50 ألف مصاب بكورونا لم يتم إجراء الفحوصات لهم بعد، ولذلك أقر أن الخروج من المنزل سيكون فقط من أجل هذه النشاطات فقط وهي الوصول إلى مكان عمل حيوي حصل على مصادقة وزارة الصحة، وسيتم بموجب التعليمات الجديدة فحص حرارة العمال.





وصادقت الحكومة الإسرائيلية من خلال استفتاء هاتفي على قرار وزير الصحة يعقوب ليتسمان، بشأن منح التصاريح لقبول تبرعات لصالح الوزارة"؛ لشراء معدات وقائية وطبية للأطقم الطبية وللمرضى".