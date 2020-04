تامر حسني: لو كان الفيروس جه في كل حتة في البيت كنا هنعمل إيه

View this post on Instagram

مانقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس ، بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا و ماشي عالكُل. إن شاء الله ربنا يعديها على خير .. الحّمدُلله