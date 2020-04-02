تامر حسني: لو كان الفيروس جه في كل حتة في البيت كنا هنعمل إيه

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:12 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان تامر حسني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "حسني" في هذا الفيديو موجهها بعض النصائح لجمهوره قائلا: "مساء الخير يا جماعة يارب تكونوا كويسين ان شاء الله محنة وتعدي على خير بإذن الله، أنا عاوز أقول رأيي الشخصي في حاجة صغيرة جدا وهو رأيي المتواضع".

وتابع "حسني" قائلا: "الناس اللي بتقول أنا زهقت من قعدة البيت، وفي كوميكس ونكت كتير على الفيس أنا عاوز أقول أنه لو لقدرالله ربنا ابتلانا بوباء الحل فيه اننا نطلع من البيت يعني لو كان الفيروس جه في العفش وكل حتة في البيت والحل انك تاخد ولادك وأهلك وتقعد في الشارع ساعتها كنا هنقول ايه".

وأضاف "حسني" قائلا: "يبقا الحل اننا نقول بدل زهقت نقول الحمدلله ومن قلبنا، لأن الوباء ده احنا معانا الصبر بتاعه محنك وهتعدي وربنا يطمنا على بعض كلنا ونرجع نتقابل تاني".

وكتب "حسني" على هذا الفيديو قائلا: "منقولش زهقنا نقول الحمدلله عارف ان فيه ناس بتهزر من باب التهوين على النفس، بس أنا بخاطب اللي مركز انه زهقان أكثر ما مركز أنه قضاء ربنا وماشي على الكل".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: طلتك علينا دي بالدنيا يا نجم ربنا يجازيك كل خير بحبك جدا.

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