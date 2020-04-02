نتائج كارثية لفيروس كورونا على العالم.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:08 ص
هاني توفيق
هاني توفيق
مروة عبدالعزيز
قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن وضع الاقتصاد العالمي كارثي بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى الدول العالم تدخل المأساة دولة وراء الأخرى.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ا كسترا نيوز" أمس الأربعاء، أن الأزمة تسببت في فقدان الملايين وظائفهم، والأمر لا يتوقف على الأفراد فقط، بل هناك شركات لن تعود مرة أخرى، لافتا إلى أن الصين ستشتري شركات كبري في أوروبا وأمريكا.

وأشار الخبيير الاقتصادي، إلى أن العالم لازال في بداية الأزمة فمنظمة العمل الدولية تتوقع فقدان 36 مليون وظائفهم خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن الوضع مستمر حتى نهاية العام.

يُذكر أن فيروس كورونا بدأ من مدينة ووهان في الصين، ثم انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 931 ألف شخص، وتوفي بسببه نحو 47 ألف شخص، وتعافى منه حوالي 194 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

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