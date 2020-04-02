تفاصيل عرض برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز









يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء قرار برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، تعزيز خط الهجوم وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشارت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة ما زال يحاول التواصل مع إدارة نادي إنتر ميلان، من أجل إيجاد حل لضم لاوتارو مارتينيز.





وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تفاصيل العرض الجديد الذي يحاول به برشلونة إغراء لاوتارو مارتينيز من أجل الانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة أن برشلونة أبلغ إعطاء لاوتارو عقدًا بـ 7 ملايين يورو لكل موسم، ولمدة 5 سنوات ينتهي بحلول عام 2025.





وتابعت الصحيفة، أن الفريق الكتالوني سوف يمنح لاوتارو مارتينيز خيار التجديد لمدة موسمين حتى عام 2027.



