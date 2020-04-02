بعد نجاح "الفلوس".. تامر حسني في قائمة تريند "تويتر"

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تصدر الفنان تامر حسني قائمة التريندات وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلمه "الفلوس" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وتم توزيع فيلم "الفلوس" على 255 عرضا على مستوى الوطن العربي ككل وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتم إنطلاقه بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضي بـ100 نسخة.



وتدور أحداث فيلم "الفلوس" حول شخصية "سيف" هذا النصاب المحترف الذي أستعانت به شخصية "حلا" لإستعادة أموالها.



وشارك في بطولة فيلم "الفلوس" كلا من تامر حسني، أكرم حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، كميل سلامة، وأخرون.