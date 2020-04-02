بعد إحيائها حفل أون لاين.. دينا الوديدي بقائمة تريند "تويتر"

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
شاركت الفنانة دينا الوديدي، أمس الأربعاء، بإحياء حفل "أون لاين" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتصدرت ''الوديدي'' قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر" وذلك بعد إحيائها لهذا الحفل.

ويذكر أن "الوديدي" قامت بغناء باقة من أغانيها ببساطة الى جانب قيامها بالعزف على الجيتار الخاص بها.

وتفاعل معها الجمهور بشدة من خلال التعليقات التي تلقتها، ومنهم تعليق أحد المتابعين عليها قائلة: "أحلى لايف لكوكب الشرق دينا الوديدي وهي بتغني لوردة، وربنا ما يحرمنا من العظمة يا فنانة وجمال صوتك الذهبي".

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