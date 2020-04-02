"زينهم".. تعرف على نجل أحمد مكي الجديد

نشر الفنان أحمد مكي فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "مكي" في هذا الفيديو وهو يداعب العصفور الخاص به، وكتب "مكي" قائلا: "ابني الجديد زينهم بيمسي على الناس الحلوة".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: انت انسان خلوق وعندك رحمة.وأردف أخر مازحا: يتربى في عزك يا نجم، عسل خالص وكيوت ربنا يخليهولك.ويذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها "مكي" في مسلسل "خلصانة بشياكة"، والذي تدور أحداثه حول صراع بين الرجال والنساء يتحول تدريجيا لحرب عالمية ثالثة، فيموت الجميع.وشارك في هذا المسلسل كلا من بيومي فؤاد، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، دينا الشربيني، إنتصار، ملك قورة، إنعام سالوسة، وأخرون.