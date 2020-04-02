ديبالا لرونالدو:"نكرهك في الأرجنتين"..والأخير يرد

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:50 ص
كريستيانو وديبالا
كريستيانو وديبالا
علاء خليف




تحدث باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن زميله بالفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن نظرته تغيرت بشكل كبير لـ"الدون" منذ إنضمامه لصفوف اليوفي في عام 2018.

وأكد ديبالا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" أن نظرته لـ"رونالدو" أصبحت أكثر إيجابية بعكس انطباعه السابق عن النجم البرتغالي.

وتابع تصريحاته: " عندما تعاملت مع رونالدو في يوفنتوس  وجدتُه شخصا ممتازا، اجتماعيا جدًا وودودًا للغاية سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها، فهو دائمًا متوفر، بعكس المعتاد عن اللاعبين من مستواه".

وواصل: " تحدثت لـ رونالدو وقلت له أننا في الارجنتين نكرهك قليلا بسبب طريقتك، ولكنك فاجأتني بعدما تعاملت معك لقد وجدت شخصا مختلفًا".

وأتم تصريحاته: " رونالدو رد عليا بإبتسامة وقال لي " اعتدت على مثل هذه الانتقادات".

أخبار تهمك

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 12 ساعة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: خطورة كورونا تجاوزت الجماعات الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة غامضة من صالح جمعة بعد رحيل فتحي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

منذ أقل من ساعتين

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

منذ ساعة

تصريح صادم من استشاري مناعة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي بعد رحيل فتحي

عاجل.. اشتباه في إصابة زوج ليلى علوي السابق بفيروس كورونا (تفاصيل)

01:48 ص

عاجل.. وفاة موسيقار شهير بفيروس كورونا عن عمر يناهز 52

03:21 ص

عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

08:22 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم