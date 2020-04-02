ديبالا لرونالدو:"نكرهك في الأرجنتين"..والأخير يرد

















تحدث باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن زميله بالفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن نظرته تغيرت بشكل كبير لـ"الدون" منذ إنضمامه لصفوف اليوفي في عام 2018.





وأكد ديبالا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" أن نظرته لـ"رونالدو" أصبحت أكثر إيجابية بعكس انطباعه السابق عن النجم البرتغالي.





وتابع تصريحاته: " عندما تعاملت مع رونالدو في يوفنتوس وجدتُه شخصا ممتازا، اجتماعيا جدًا وودودًا للغاية سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها، فهو دائمًا متوفر، بعكس المعتاد عن اللاعبين من مستواه".





وواصل: " تحدثت لـ رونالدو وقلت له أننا في الارجنتين نكرهك قليلا بسبب طريقتك، ولكنك فاجأتني بعدما تعاملت معك لقد وجدت شخصا مختلفًا".





وأتم تصريحاته: " رونالدو رد عليا بإبتسامة وقال لي " اعتدت على مثل هذه الانتقادات".



