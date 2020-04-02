مفاجأة مدوية.. حاوي الزمالك معروض على الأهلي في الصيف

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء عن عرض أحد وكلاء اللاعبين محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق على جهاز الكرة بالنادي الأهلي لبحث انضمام الاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

انتقال محمد إبراهيم للنادي الأهلي

وكشفت مصادر صحفية مساء اليوم الأربعاء أن وكيل محمد إبراهيم قد أبلغ إدارة الكرة بالنادي الأهلي بترحيب لاعب مصر المقاصة بارتداء القميص الأحمر بدءا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلى تدرس الملف تمهيداً لعرضه على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر لبحث ضم الاعب لصفوف المارد الأحمر.

جدير بالذكر أن الأهلى لا يمانع ضم محمد إبراهيم من أجل تدعيم المركز رقم 10، فى ظل خروج صالح جمعة من حسابات المدرب السويسري رنيه فايلر.

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