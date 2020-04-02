أحمد جمال يتصدر تويتر بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان"

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان أحمد جمال المركز الثاني، في قائمة التريند على موقع "تويتر".

قام محبين أحمد جمال بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان" عبر موقع "تويتر" ، إحتفالاً بعيد ميلاده.


ورصد"الفجر الفني" أبرز التغريدات عبر موقع "تويتر".

فقالت آلاء إسلام :"‏كل سنة وأنت طيب يا جيمي، وديماً كده يارب ناجح ..كل سنى و إحنا متجمعين ديماً ع حبك..كل سنة و إحنا بنفتخر إننا من فانز السلطان.#كل_سنة_وأنت_طيب_يا_سلطان".

وقال بدر:"‏‎اليوم اللي إتولد فيه الفن كله..#كل_سنة_وأنت_طيب_يا_سلطان".

وكتبت زهراء علي:"‏ أنا سمعت أحمد قبل مايطل علينا في أراب أيدول سمعته في أغنية حبيبتي من مسلسل "مذكرات سيئة السمعة" صوته وإحساسه في الأغنية روعة، وزي مابيقولوا الأذن تعشق قبل العين أحياناً، وحقيقي صوته يسحر القلب ويدخل القلب بلا إستئذان.‎#كل_سنه_وانت_طيب_يا_سلطان".

أما بسنت إبراهيم فكتبت:"‏‎#كل_سنه_وانت_طيب_يا_سلطان..كل سنة وأنت طيب يا جيمي، وكل سنه وأنت مكسر الدنيا، وتحقق السنة دي أكتر وأكتر، وإحنا واقفين معاك بردو".


يشار أن آخر أغنية، قام جمال بطرحها، على جميع وسائل السوشيال ميديا، "كل سنة وأنت طيب" التي حققت نجاحات كبيرة حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر محمد نور الدين، وألحان أحمد جمال.


يشار أن لقب "سلطان" ، أطلقه الجمهور ولجنة تحكيم أرب أيدول على الفنان أحمد جمال، لأنه كان يُغني بسلطنة، ولديه إحساس عالي وكان يُبكي الكثير .
أحمد جمال يتصدر تويتر بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان"
أحمد جمال يتصدر تويتر بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان"
أحمد جمال يتصدر تويتر بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان"
أحمد جمال يتصدر تويتر بهشتاج "كل سنة وأنت طيب يا سلطان"

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