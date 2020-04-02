صفقة من العيار الثقيل ينتظرها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:15 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، يستعد لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم  الكروي الجديد.

ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط هجومه بالموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "le 10 sport" الفرنسي أن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، بعد تراجع هجوم الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وأشار الموقع الفرنسي أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع "كين" مقابل انتقال 3 لاعبين للنادي الإنجليزي هم، خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، ومارسيلو، لمحاولة تخفيض القيمة المالية للاعب الإنجليزي في ظل الأزمة المالية التي يواجهها الفريق.

ويحظي الثلاثي المدريدي بثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مما يجعله يوافق على رحيل هاري كين إلي ريال مدريد الصيف المقبل.

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