الأسباب الحقيقة وراء رحيل عن الأهلي









أعلن أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحيله عن صفوف المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





سبب رحيل أحمد فتحي عن الأهلي





جاء سبب رحيل أحمد فتحي عن الأهلي، رفضه تجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.





حيث طالب فتحي من جماهير الأهلي بعدم الإنصات للشائعات خلال الفترة الحالية، موضحا أنه رحل بسبب تسليم الراية للجيل الجديد في الأهلي.





وتحدث فتحي خلال بيانة، قائلا :"بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم، ولا داعي لنشر إدعاءات عارية من الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم".





وتابع :"فلا يصح جملةً وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحة".



