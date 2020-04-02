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اختتمت الحلقة العاشرة، بصدمة نور من طلاقها من مروان، اكتشاف جايدا أن وراء هجوم الناس عليها في الصفحة هو صديقها القديم رامي، تحقيق عائشة جزء من حلمها، جميلة في حيرة بعلاقتها بفارس.





يرصد "الفجر الفني" : ملخص الحلقة الحادي عشر من حكايات بنات 4:



١_اتصال مفاجيء من فاروق صاحب الورشة التى كانت تدرب معه عائشة، ليبارك لها على فوزها في السباق، ويقول لها أنه كان متواجد في السباق، ويبدو أن فاروق معجب ب"عائشة".







٢_أصدقاء جميلة يشكوا في علاقتها مع فارس، لأنها طوال اليوم تقف معه، ويبدو أنها معجبة به، ولكنها تنكر ذلك لوجود معتز في حياتها.





٣_أيمن الجيار يحاول أن يوطد العلاقة بينه وبين عائشة، الأمر الذي جعله يتصل بها ويطلب منها أن تحضر حفل أعده للفائزين في السباق، ولكن عائشة تعتذر لأنها مسافرة.





٤_عمرو قرر أن يواجه خطيبته لميس وقال لها أنه يريد أن ينفصلا، ولكن خطيبته لم تهتم بكلامه، وطلبت منه أن يفكر في مصلحة العمل الذي بينهما، وأن هدف هذا الجواز هو المصلحة.







٥_ثائر من جديد يجرح فريدة في مشاعرها، دون أن يقصد، فطلب منها أن يخرج معها، وعندما جاءت اتصل بصديقه مهاب، كي يتعرف على جميلة، ثم استئذان وتركهما الاثنين مع بعض، الأمر الذي جرح فريدة بشكل كبير.





٦_جايدا تواجه جميلة بشكل قاسي، وتتهم بالخيانة، وأنها تفعل مثل خطيب شقيقتها، فهي تتواجد مع فارس بشكل دائم، ومعجب به، وتتهرب دائماً من معتز، ولكن جميلة تكابر ولا تعترف.



٧_نور مازالت مصدومة من طلاقها من مروان، لأنها لم تتوقع أن بعد قصة الحب الكبيرة بينهما، ينتهي كل شيء، الأمر الذي دفعها بأن تتصل به، ولكن مروان خذلها ولم يرد.





٨_يبدو أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه عائشة، فوالدها قرر أن ينقل جامعتها إلى لندن، وقدم لها في كلية رآها مناسبة من وجهة نظره دون أن يخبرها بشئ.



مسلسل "حكايات بنات 4" تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ومن بطولة" أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، أحمد كرارة، كريم العمري وغيرهم، و من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.