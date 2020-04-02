"يوم حزين".. هكذا نعى توم هانكس الموسيقار العالمي آدم شليزنجر

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:05 ص
توم هانكس
توم هانكس
الفجر الفني
نعى توم هانكس، صديقه  الفنان العالمي الراحل آدم شليزنجر الذى توفى بعد إصابته بفيروس كورونا. 


وعبر توم هانكس،  عن حزنه الشديد لوفاة آدم وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "يوم حزين بعد رحيل آدم شليزنجر بسبب إصابته بفيروس كورونا". 



وكان قد توفى الموسقار الكبير آدم شليزنجر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 عن عمر يناهز ال52 عام بحسبب موقع فارايتي.

وحصل آدم شليزنجر على العديد من الجوائز أهمها جائزة الإيمي، ويتمتع بشعبية كبيرة وسبق وأن ترشح لجائزة الأوسكار في التسعينات.



وقبل وفاته تم وضع "شليزنجر" على  جهاز تنفس صناعي بمستشفى في ولاية نيويورك، حيث يخضع للعلاج منذ أكثر من أسبوع.


وكتب شليزنجر كلمات أغنية حملت نفس اسم فيلم "ذلك الشيء الذي تفعله"، الذي كان من إخراج وبطولة توم هانكس في 1996.

في الآونة الأخيرة، كتب وأنتج شليزنجر موسيقى برنامج "Crazy Ex-Girlfriend". وفاز بالعديد من جوائز إيمي. وكان مرشحًا لجائزة أوسكار.

وكانت أغنية فرقته "Stacy's Mom"، وهي أغنية شعبية صدرت في 2003، من بين الأغاني الأكثر شعبية للمجموعة

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