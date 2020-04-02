"يوم حزين".. هكذا نعى توم هانكس الموسيقار العالمي آدم شليزنجر





وكان قد توفى الموسقار الكبير آدم شليزنجر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 عن عمر يناهز ال52 عام بحسبب موقع فارايتي.





وحصل آدم شليزنجر على العديد من الجوائز أهمها جائزة الإيمي، ويتمتع بشعبية كبيرة وسبق وأن ترشح لجائزة الأوسكار في التسعينات.













وقبل وفاته تم وضع "شليزنجر" على جهاز تنفس صناعي بمستشفى في ولاية نيويورك، حيث يخضع للعلاج منذ أكثر من أسبوع.









وكتب شليزنجر كلمات أغنية حملت نفس اسم فيلم "ذلك الشيء الذي تفعله"، الذي كان من إخراج وبطولة توم هانكس في 1996.





في الآونة الأخيرة، كتب وأنتج شليزنجر موسيقى برنامج "Crazy Ex-Girlfriend". وفاز بالعديد من جوائز إيمي. وكان مرشحًا لجائزة أوسكار.





وكانت أغنية فرقته "Stacy's Mom"، وهي أغنية شعبية صدرت في 2003، من بين الأغاني الأكثر شعبية للمجموعة