أغنية "سقف" لرامي جمال تصل الى 19 مليون مشاهدة

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حقق الفنان رامي جمال نسب مشاهدات تصل الى 19 مليون مشاهدة من خلال أغنية "سقف" وذلك بعد طرحها على حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد طرح "جمال" هذه الأغنية تضامنا لبث حالة من الإيجابية خصيصا لمن وقف بجانبه ودعمه خلال إعلانه لمرضه سابقا.



وظهر في أغنية "سقف" العديد من النجوم وهم يغنون ويتراقصون على أنغامها منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، رمضان صبحي، حمدي الميرغني، حسن الرداد، عمرو يوسف، هشام عباس، شيكابلا، أحمد السعدني، حمادة هلال وأخرون.



وفي سياق أخر تدور كلمات أغنية "سقف" حول الأتي: الدنيا طعمها سُكرى زي المَلبن الطري، والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبري حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا ... ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا، ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف، عايزها متبقاش ضَيّقة بطل بَص وبَحْلَقَة... لو عايزها متبقاش ضَيّقة بطل بَص وبَحْلَقَة، الرضا بيجيب بَغْدَدة... والبَحْلَقَة بتجيب زَحلَقة، اهدا يا بنك النّرفَزة وبلاش تُنكش على الأذى... مَتنّشِنش ومتشدش واضحك هو إحنا فى عزا.