الكورونا.. سبب ظهور محمود حميدة لأول مرة على السوشيال ميديا

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كشف الفنان محمود حميدة، عن السر وراء ظهوره على السوشيال ميديا لأول مرة وذلك من خلال فيديو طرحه على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".





وقال "حميدة": إن السبب الأول لظهوري على السوشيال ميديا يكمن في أنه سبق لى أن ظهرت من خلال برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ونفيت استخدامى للسوشيال ميديا، بعد أن انتحل أحد الأشخاص شخصيتى دون علمى، وتسبب لى فى عديد من الأزمات، وهذا ما دفعني لاخرج إلى الناس وأوضح حقيقة هذا الأمر.



وأشار "حميدة"، أن السبب الثاني، وهو بسبب فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً في العالم، وطالب حميدة الجميع بعدم الذعر من انتشار هذا الوباء لأن هذا يأتي بنتائج عكسية وسلبية على الإنسان.





وروي حميدة ، تجربته مع كورونا عندما كان مشاركا فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلًا "كنت على متن طائرة رفقة الفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم، حيث فوجئ خلال افتتاح الفعاليات بأخبار متداولة عن مركب ظهرت بها حالات مصابة بالفيروس وتلاها إرسال طائرات لهم لنقلهم إلى منطقة العزل، مشيرًا إلى أنه صاحبهم خلال الحفل الافتتاح حالة من التوتر، والتي زادت تباعًا لتصل إلى أن الأقصر وقتها أصبحت من المدن التي بها الفيروس".





واستكمل حديثه قائلاً "بعد ذلك جاءت قرارات الإجراءات الاحترازية، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية، فكان القرار خلال الفعاليات بعدم التجمهر والاكتفاء بمشاهدة العروض للجان التحكيم فقط، وتلاها إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي، وعدم تنظيم حفل ختام حتى عودتهم إلى القاهرة، وأنه خلال كل ذلك أصابه الاندهاش من كل هذا الذعر الذي صاحبهم في رحلة العودة خاصة أننا نعلم أن الفيروس ليس له علاج، وأن كل ما علينا هو الأخذ بالأسباب والإجراءات الاحترازية وعدم الإهمال، خاصة أنه ليس هناك شيئًا يمنع عدم الإصابة بالمرض مع هذه الإجراءات، وأن الذعر من الإصابة بالمرض يجعل الجميع متوتر ويؤثر تأثيرًا عكسيًا بالموجات الكهرومغناطيسية التي تمكنه من إصابة البعض".





وتابع حميدة "أشارك حاليًا في مسلسل لما كنا صغيرين، مع الفنانين خالد النبوي، نسرين أمين، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى، حيث أواصل التصوير حاليًا وأقوم بكافة الإجراءات الاحترازية خلال التصوير".