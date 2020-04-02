تعرف على نسبة مشاهدة أغنية "زي ما أنتي" لعمرو دياب

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حققت أغنية "زي ما أنتي" للهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيرًا، فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهدتها ال6 مليون مشاهدة و 319 ألف.



يشار أن أغنية "زي ما أنتي" من تأليف عزيز الشافعي، وألحانه أيضاً، وتوزيع أسامة الهندى.





توجه هذه الأغنية لكل حبيبين، إنفصلوا وما زال يوجد بينهم علاقة إحترام متبادلة، وذكرى جميلة بينهم لا تزول، والرسالة هي أن النهايات أخلاق.







وتقول كلمات الأغنية:"أنتى لسه زي ما أنتي قمر في عيني..أحلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني..وأما تيجي في الكلام سيرتك بقول..دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول..مستحيل أقبل في حقك أي كلمة..أنتي أعلى منهم فوق أنتي نجمة..واللى بيسأل عليكي بقول دي نعمة..مستحيل..أوصف جمالك مهما أقول..زي ما أنتي أنتي عندي زي ما أنتي..الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية..ده أنتي سايبه جوه قلبى ذكري حلوة..لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة..الحقيقة إن الحياة بعدك ما تسوي...حبي ليكي في البعد يقوي..سيبك أنتي عاملة إيه وأزيك أنتي..دي الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية..زي ما أنتي أنتي عندي زي ما أنتي..الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية..زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي..الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية".